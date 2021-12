Tite faz primeira convocação da seleção com sete olímpicos

O técnico Tite divulgou sua primeira convocação da Seleção Brasileira com sete campeões olímpicos. Dentre os nomes, o que chama atenção é o do goleiro Weverton, do Atlético-PR, que terminou a Rio 2016 como herói por ter sido crucial na conquista do ouro.

O treinador afirmou que o goleiro já estava na sua lista de convocação independente do seu desempenho nos Jogos Olímpicos. "O contato com todos os profissionais que trabalharam com o Weverton fecharam nas características de atleta e pessoa de qualidade. Acrescido da seleção olímpica, mas já vinha fazendo um grande campeonato. Já estava, sim, dentro do nosso projeto de acompanhamento", explicou.

O trio do ataque - Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus - também é mantido. O ataque teve uma novidade, o jogador Taison, do Shakhtar Donetsk, que foi convocado pela primeira vez. Os nomes de Fagner e Rafael Carioca também surpreenderam.

O técnico explicou a escolha: "Eu acompanhei o Taison in loco, ele joga numa posição que me dá a possibilidade de jogar com uma forma, com dois atacantes centralizados, com jogo apoiado e ter triangulações. É assim que ele tem jogado. O Rafael Carioca vem fazendo um grande campeonato, foi eleito um dos melhores da posição no ano passado. É merecedor da convocação. O Fagner fez um grande campeonato e vem fazendo.

O treinador disse que buscou os jogadores que estão prontos para jogar. "Vou buscar dar à equipe a possibilidade de jogar bem e vencer. Para isso, o cuidado é procurar o atleta com as melhores condições físicas e técnicas, sem me preocupar em trazer quem é melhor, e sim, que está melhor", disse.

Com isso, o técnico deixou claro que o grupo convocado para os dois próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias da América do Sul não é seu time ideal. Tem jogadores não foram convocados em função de problemas clínicos, disse ele, sem especificar os nomes dos atletas.

Tite estreia pela Seleção Brasileira no dia 1º de setembro diante do Equador. No dia 6 de setembro, a equipe joga com a Colômbia.

A preocupação de Tite em vencer é justificada, já que o Brasil está em 7º lugar no ranking das Eliminatórias, fora da zona de classificação para a Copa do Mundo da Rússia.

Veja a lista completa:

Goleiros:

Alisson (Roma-ITA)

Marcelo Grohe (Grêmio)

Weverton (Atlético-PR)



Zagueiros:

Miranda (Internazionale-ITA)

Gil (Shandong Luneng-CHI)

Marquinhos (PSG-FRA)

Rodrigo Caio (São Paulo)



Laterais:

Fagner (Corinthians)

Daniel Alves (Juventus-ITA)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Filipe Luis (Atlético de Madri-ESP)



Meio-campistas:

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Rafael Carioca (Atlético-MG)

Paulinho (Guangzhou Evergrande-CHI)

Renato Augusto (Beijing Guoan-CHI)

Giuliano (Zenit-RUS)

Willian (Chelsea-ING)

Philippe Coutinho (Liverpool-ING)

Lucas Lima (Santos)



Atacantes:

Neymar (Barcelona-ESP)

Gabigol (Santos)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

Taison (Shakhtar Donetsk-UCR)

