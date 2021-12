Tite fará convocação da seleção para jogos das Eliminatórias na sexta-feira

Após estrear com duas vitórias em dois jogos no comando da seleção brasileira, o técnico Tite fará sua segunda convocação da equipe na sexta-feira, às 11 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador vai chamar os jogadores para as partidas contra Bolívia e Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

O jogo contra os bolivianos está marcado para o dia 6 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal (RN). No dia 11, o Brasil jogará fora de casa contra os venezuelanos, na cidade de Mérida.

Tite convocará 23 jogadores para estes dois confrontos. A única baixa certa para estes jogos é o volante Paulinho, que recebeu dois cartões amarelos nos últimos dois jogos, quando voltou à seleção, e terá que cumprir suspensão na próxima rodada das Eliminatórias.

Depois de jogar sob pressão contra Equador e Colômbia, quando conquistou duas vitórias e reagiu na tabela da competição, Tite poderá chamar novidades em sua lista, visando possíveis testes nestes dois próximos jogos, considerados mais fáceis.

Após figurar em sexto lugar nas Eliminatórias, o Brasil saltou para a segunda colocação, com 15 pontos, em razão dos triunfos sobre Equador e Colômbia. Só está atrás do Uruguai, que acumula 16 pontos.

