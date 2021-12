Tite esconde formação titular do Brasil antes de jogo contra o Peru

O técnico Tite voltou a esconder a escalação da seleção brasileira nesta sexta-feira. No último treino da equipe antes da partida contra o Peru, na Arena Corinthians, pela Copa América, os jornalistas só puderam acompanhar os 15 primeiros minutos da atividade de reconhecimento do gramado, trecho em que os jogadores somente fizeram um trabalho de aquecimento e uma roda de "bobinho".

O único desfalque do trabalho foi o volante Fernandinho. Com dores no joelho direito, o jogador não participou da atividade. Por outro lado, o também meio-campista Arthur, que sofreu um pisão no pé esquerdo contra a Venezuela, voltou a treinar com o grupo depois de na quinta-feira ter passado por exames. A tendência é o jogador do Barcelona ser mantido na equipe titular para a partida.

Os demais jogadores foram ao gramado para realizar o treino de véspera, importante para o reconhecimento do gramado onde será disputada a partida. O elenco iniciou a atividade com uma roda de "bobinho", seguida por um aquecimento com troca de passes. Os goleiros realizaram um treino separado, com o preparador Taffarel. Logo depois desse trecho inicial, Tite reuniu os atletas no centro do gramado para uma conversa.

Brasil e Peru lideram o Grupo A da Copa América com quatro pontos cada um. A vantagem brasileira é somente no saldo de gols, por 3 contra 2. Um empate classifica ambas as equipes para as quartas de final da competição. Mesmo quem perder não estará eliminado, porém vai depender tanto do resultado da outra partida da chave, entre Bolívia e Venezuela, assim como das classificações dos outros grupos para pleitear uma vaga com um dos melhores terceiros colocados.

Após o empate sem gols contra a Venezuela, na terça-feira, em Salvador, a seleção brasileira pode ter novidades para a partida. A tendência é o atacante Everton ser promovido à vaga de titular como substituto de David Neres. A possível escalação tem: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Everton, Richarlison e Roberto Firmino.

