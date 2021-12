Tite escala seleção com voltas de Renato Augusto e Gabriel Jesus em treino

O técnico Tite comandou nesta terça-feira, no CT do Tottenham, em Londres, o segundo treino da seleção brasileira visando o amistoso contra a Arábia Saudita, às 15 horas (de Brasília) de sexta-feira, 12, em Riad, casa do adversário. Na atividade, o treinador dirigiu um trabalho tático na qual esboçou a escalação da equipe nacional promovendo os retornos de Renato Augusto ao meio-campo e de Gabriel Jesus ao ataque.

O meio-campista de Beijing Guoan acabou ficando fora do treinamento da última segunda-feira, pois não teve como chegar a tempo de disputá-lo após deixar a China, e assim foi uma das principais novidades do treinamento desta terça, 6. A outra foi a presença do atacante Lucas Moura, do Tottenham, convocado no dia anterior como substituto de última hora do gremista Everton, cortado por motivo de lesão após ter se lesionado em duelo contra o Bahia, no sábado à noite, pelo Brasileirão.

Após defender o Brasil na Copa do Mundo da Rússia, onde chegou a fazer o gol da seleção na derrota por 2 a 1 para a Bélgica nas quartas de final, Renato Augusto havia sido convocado para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, realizados no mês passado em solo norte-americano, mas acabou pedindo dispensa do time nacional e não atuou nestas que foram as primeiras partidas da equipe de Tite depois do Mundial.

Já Gabriel Jesus, que passou em branco ao não marcar nenhum gol nos cinco jogos em que foi escalado como titular na Copa, sequer foi chamado para estes confrontos na América do Norte, por opção de treinador. De volta agora, o atleta do Manchester City foi confirmado na formação titular que contou também com Ederson; Fabinho, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Casemiro; Fred, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar.

Esta escalação treinada nesta terça e que deverá ser confirmada para o jogo de sexta conta com uma série de novidades, sendo que Tite aproveitará a fragilidade da Arábia Saudita para dar chances a jogadores que hoje não são considerados titulares do time nacional. Um deles é o goleiro Ederson, do Manchester City, que horas mais cedo, em entrevista coletiva, já havia revelado que atuará no lugar de Alisson.

O jogador do Liverpool, porém, voltará a ocupar o posto de titular no amistoso contra a Argentina, no próximo dia 16, em Jeddah, também na Arábia Saudita, assim como deverão ser escalados neste duelo os laterais Danilo e Filipe Luís, o zagueiro Miranda, o volante Arthur e o atacante Roberto Firmino.

Entre estes nomes, Filipe Luís foi convocado na semana passada como substituto de Marcelo, do Real Madrid, cortado da seleção após sofrer lesão na panturrilha direita. Tite, por sinal, foi bastante participativo ao comandar os seus jogadores com constantes orientações nesta terça. Para esta quarta-feira está programado o último treino em Londres antes da viagem para a Arábia Saudita, onde a seleção fará uma única atividade de preparação em Riad antes de encarar os donos da casa na sexta.

adblock ativo