Tite diz que Neymar vai amadurecer e passará a receber menos cartões

O técnico Tite admitiu certo incômodo com o excessivo número de cartões amarelos recebidos por Neymar na seleção brasileira. Ao comentar a última advertência ao atacante do Barcelona, recebida diante da Bolívia e que o deixou de fora do confronto com a Venezuela, o treinador assegurou que o seu comandado vai melhorar o comportamento, destacando que será preciso aprender a lidar com as provocações e as faltas dos adversários.

"Em relação aos cartões, ele vai melhorar. Por ser talento diferenciado, receberá faltas constantemente. Vai ter que aprender a absorver", afirmou Tite, em entrevista ao SporTV, comentando sobre o comportamento de Neymar, que levou quatro amarelos nos seis jogos em que participou nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Tite revelou, inclusive, que cogitou substituir Neymar durante o duelo para a Bolívia, para não perdê-lo para o confronto com a Bolívia. Mas também apontou o aprendizado com a decepção de desfalcar o Brasil por estar suspenso como um aprendizado importante. "Pensei umas dez vezes, mas o processo de maturidade tem que ser sentido na pele", disse.

Os próximos compromissos da seleção coincidirão com um período de afunilamento do Campeonato Brasileiro. Tite prometeu usar o bom senso para definir a lista de convocados sem provocar grandes prejuízos aos clubes, embora destaque que a prioridade será sempre a seleção.

"Vou sempre considerar, profissional e humanamente. Sem prejuízo à seleção e ao objetivo de classificação. Vou ser, na medida do possível, coerente", disse. "Se tiver um lateral do Palmeiras e um do Atlético-MG, e eu já tiver chamado o Gabriel, vai o do Atlético. Mas a prioridade será a seleção", acrescentou.

Líder das Eliminatórias com 21 pontos, o Brasil agora terá pela frente a Argentina, em 10 de novembro, no Mineirão, e o Peru, no dia 15, fora de casa. A 34ª rodada do Brasileirão tem jogos agendados para 5, 6 e 7 de novembro, enquanto a 35ª será disputada nos dias 16 e 17.

