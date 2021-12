Tite divulga relação dos 23 convocados para Copa nesta segunda

A bola só começa a rolar na Rússia dia 14 de junho. A estreia da Seleção é apenas três dias depois, mas não seria errado dizer que, pelo menos para o Brasil, a Copa do Mundo começa nesta segunda-feira, 14. Mais precisamente às 14h, na sede da CBF, quando Tite anunciará os 23 convocados para defender a Amarelinha em mais um mundial.

Também nesta segunda, uma outra relação preparada por Tite será enviada à FIFA. Nela constam entre sete e doze outros nomes, que terão o status de pré-inscritos. O treinador da Seleção poderá recorrer a eles caso deseje fazer uma alteração nos 23 nomes inicialmente chamados. Essa lista, no entanto, não deve ser divulgada para a imprensa.

Possibilidades

As maiores expectativas em relação à lista desta segunda estão voltadas para a lateral direita. Na última semana, Tite perdeu Daniel Alves, titular absoluto da posição e um dos líderes do grupo que vai representar o Brasil na Rússia. O experiente jogador de 35 anos sofreu uma lesão e não vai se recuperar a tempo de entrar em campo na Copa.

Em tese, Danilo (Manchester City), Rafinha (Bayern de Munique), e Fagner (Corinthians), brigam por duas vagas entre os convocados. Essa seria a primeira Copa do Mundo de qualquer um dos três jogadores citados.

Outros que vivem a expectativa de disputar uma primeira Copa são os laterais esquerdos Filipe Luís e Alex Sandro, que concorrem para ser reserva de Marcelo, inquestionável na posição.

Geromel, Rodrigo Caio, Arthur, Fred, Talisca, Giuliano, Diego, Taison, Luan, Rodriguinho e Willian José estão entre os jogadores que ainda podem pintar na convocação final de Tite.

As certezas

Se por um lado alguns atletas vivem a expectativa de serem convocados, outros já foram garantidos por Tite antes mesmo da lista oficial. Em fevereiro, o treinador confirmou o nome de jogadores que já estão com passaporte garantido para Rússia.

Além dos titulares Alisson, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus, alguns reservas como Ederson, Thiago Silva, Fernandinho, William, Douglas Costa e Firmino fazem parte desse grupo.

Os convocados por Tite começam a se apresentar para a preparação para a Copa no dia 21 de maio, em Teresópolis. Serão seis dias de trabalho na Granja Comary, mas ainda sem todo o grupo, já que alguns jogadores, como Marcelo, Casemiro e Firmino, vão disputar a final da Liga dos Campeões, marcada para dia 26 de maio.

A segunda etapa da preparação acontece a partir do dia 27 de maio, quando a delegação embarca para Inglaterra. Por lá, o grupo vai se encontrar com os jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões, e dar continuidade aos trabalhos no Centro de Treinamento do Tottenham.

Antes da ida para a Rússia, o time do técnico Tite ainda enfrenta Croácia, no dia 3 de junho, em Liverpool, e a Áustria, no dia 10, em Viena. Serão as últimas oportunidade para fazer testes na equipe.

