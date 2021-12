Tite deverá confirmar Miranda nesta quarta como capitão do Brasil contra Equador

O técnico Tite só vai anunciar oficialmente no início da noite desta quarta-feira , mas tudo indica que o zagueiro Miranda será o capitão da seleção brasileira no jogo desta quinta-feira, contra o Equador.

Além de o treinador já ter feito essa menção, Miranda foi escalado para a entrevista coletiva de véspera da partida. Normalmente o capitão participa deste encontro com os jornalistas ao lado do técnico.

Miranda herda assim a faixa de Neymar. O atacante era o capitão com Dunga quando estava presente na seleção, mas Tite não queria mantê-lo no posto. O próprio Neymar, ao perceber a situação e depois de ser criticado por seu comportamento como capitão do time olímpico, se antecipou e disse que não queria mais a faixa.

O defensor, ex-Atlético de Madrid e hoje na Inter de Milão, foi capitão da seleção brasileira principal durante a Copa América Centenário, em junho, ainda sob o comando de Dunga, demitido do cargo após a eliminação do time nacional ainda na primeira fase.

