Tite deve confirmar Daniel Alves como capitão da seleção contra a Colômbia

O técnico Tite deverá confirmar, no início da noite desta segunda-feira, o lateral-direito Daniel Alves como capitão da seleção brasileira no jogo contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. A partida será realizada nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Amazônia, em Manaus. A escolha confirma também a disposição do treinador de fazer um revezamento no posto.

No jogo contra o Equador, na última quinta-feira, em Quito, o capitão foi Miranda. O zagueiro da Internazionale vinha exercendo o posto na equipe nos tempos do técnico Dunga sempre que Neymar, o preferido do ex-comandante, não estava na seleção brasileira. Daniel Alves também foi capitão com Dunga.

Logo após a Olimpíada do Rio, Neymar disse a Tite que não queria mais vestir a tarja. Mas o treinador já havia decidido que ele não seria mais o capitão. Prefere o craque livre desta responsabilidade, pelo menos por enquanto - até amadurecer mais.

Tite deve continuar o revezamento nos jogos da seleção em outubro, contra Bolívia e Venezuela. O meia Renato Augusto é um dos cotados. O zagueiro Thiago Silva, se vier a ser convocado, também terá oportunidade de voltar a ser capitão.

