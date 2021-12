Tite convocará seleção para duelo com Argentina e Peru na sexta-feira

A CBF anunciou nesta terça-feira, 18, que a nova lista de convocados da seleção brasileira, para os jogos contra Argentina e Peru, será divulgada na sexta, 21, pelo técnico Tite. As partidas são válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

A convocação será anunciada às 11 horas de sexta, no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O duelo com a Argentina está marcado par ao dia 10 de novembro, no Mineirão, fatídico palco da derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

Cinco dias depois, a seleção vai encarar o Peru no Estádio Nacional de Lima. Serão os dois últimos jogos oficiais do Brasil neste ano. As Eliminatórias serão retomadas somente em março do próximo ano.

Pela primeira vez na competição, a seleção vai defender a liderança, conquistada no último jogo. O Brasil soma 21 pontos, contra 20 do vice-líder Uruguai. A Argentina é a quinta colocada, portanto fora da zona de classificação direta para a Copa, com 16 - o quinto colocado disputa uma repescagem para tentar entrar no Mundial. E o Peru é o 8º, com oito pontos.

