Tite convoca Wendell e Rafael Carioca para as vagas de Marcelo e Casemiro

Depois de confirmar os cortes de Marcelo e Casemiro por lesão no último domingo, o técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, 26, os dois novos convocados para a seleção brasileira. O lateral Wendell, do Bayer Leverkusen, e o volante Rafael Carioca, do Atlético-MG, foram os escolhidos pelo treinador para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Os dois são as últimas novidades para a seleção que vai encarar a Bolívia, dia 6 de outubro, em Natal, e Venezuela, cinco dias depois, em Mérida. Outro que ganhou a vaga de última hora para integrar o grupo foi o atacante Taison, convocado para a vaga do também contundido Douglas Costa.

Titulares de Tite neste início de caminhada na seleção, Marcelo e Casemiro se contundiram a serviço do Real Madrid. O lateral sofreu uma lesão muscular na panturrilha e deve ficar duas semanas afastado, enquanto o volante teve uma fissura no perônio da perna esquerda e ficará um mês longe do futebol.

Com isso, o treinador se viu obrigado a fazer mudanças de última hora, e a principal novidade ficou por conta da opção por Wendell. O ex-jogador do Grêmio chegou a ter oportunidades na seleção olímpica ao longo dos últimos anos, mas recebe a primeira convocação de Tite. Douglas Santos, do Hamburgo, era o favorito para a vaga, mas acabou preterido.

Por outro lado, Rafael Carioca era um dos principais candidatos à vaga de Casemiro, uma vez que chegou a ser chamado na primeira lista de Tite. Por conta desta convocação, o volante deverá desfalcar o Atlético-MG diante do Corinthians no dia 5 de outubro, no Itaquerão.

