Tite convoca seleção brasileira para amistosos com três novidades

O técnico Tite divulgou a lista de 23 convocados nesta sexta-feira, 18, para os amistosos da seleção brasileira. Os jogos vão ser contra Senegal e Nigéria nos dias 10 e 13 de outubro, em Singapura. As novidades são o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, e o o goleiro Santos, campeão da Copa do Brasil com o Athletico-PR.

Confira a lista completa:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) e Santos (Athletico-PR);

Defensores: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Matheus Henrique (Grêmio), Philippe Coutinho (Bayern de Munique) e Lucas Paquetá (Milan);

Atacantes: Everton (Grêmio), Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Richarlison (Everton), Neymar (PSG) e Gabriel Jesus (Manchester City).

