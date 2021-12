Tite convoca seleção brasileira nesta sexta para amistosos em outubro

O técnico Tite fará a convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira, 20, para os amistosos contra Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 de outubro, às 9h (horário de Brasília). O anúncio será feito na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, às 10h30.

Os dois amistosos da seleção acontecem no Estádio Nacional de Singapura, onde a seleção retorna pela segunda oportunidade. Em outubro de 2014, também em período de amistosos, o Brasil derrotou o Japão por 4 a 0, com quatro gols de Neymar.

>> Cotado para seleção, Gabriel diz estar focado no Flamengo: 'Estou bem tranquilo'

O Coordenador da Seleção, Juninho Paulista, falou sobre a escolha das seleções para os próximos dois amistosos. "Escolhemos duas das melhores seleções africanas por serem enfrentamentos de alto nível e contra uma escola que a Seleção Brasileira teve poucos encontros nos últimos anos. Era um desejo da Comissão Técnica, por isso fomos atrás destes adversários", comentou Juninho.

Seleção olímpica e sub-17

Ainda na sexta-feira, André Jardine, comandante da Seleção Olímpica, convocará os atletas nascidos até 1997 para duelos amistosos contra Venezuela e Japão. As partidas acontecem nos dias 10 e 14 de outubro, em Recife.

A seleção Sub-17, comandada por Guilherme Dalla Déa, também será convocada no evento. Guilherme anuncia a última lista de convocados antes do início da Copa do Mundo, que terá como sedes as cidades de Brasília, Goiânia e Cariacica, no Espírito Santo.

adblock ativo