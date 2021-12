Tite convoca Mariano, do Sevilla, para a vaga de Daniel Alves na seleção

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira, 24, o lateral-direito Mariano, do Sevilla, para o jogo que a seleção brasileira fará com o Paraguai, na próxima terça, 28, no Itaquerão, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O jogador, que teve passagem de destaque pelo Fluminense, vai ocupar a vaga de Daniel Alves, suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo na vitória por 4 a 1 sobre o Uruguai, na noite de quinta, em Montevidéu.

Mariano tem 30 anos e começou a carreira no Guarani, antes de passar por clubes como Ipatinga e Atlético-MG. O lateral foi observado pela comissão técnica nos últimos meses, em visitas à Espanha para ver de perto o desempenho do atleta tanto nos treinos como nos jogos, já que ele é titular no Sevilla, onde está há quase dois anos.

O coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, entrou em contato com a diretoria do clube espanhol para conseguir a liberação do atleta. O procedimento foi necessário porque a Fifa pede que jogadores de clubes europeus sejam chamados até 15 dias antes da data de apresentação. Porém, com o aval do Sevilla, Mariano está liberado e vai se apresentar ao elenco neste sábado, em São Paulo.

Para o jogo contra o Paraguai, na Arena Corinthians, o técnico Tite deve apostar em Fagner como o titular. A mudança na lateral deve ser a única da seleção. A equipe nacional está de folga nesta sexta-feira e só volta a treinar no sábado, em atividade aberta à torcida no estádio do Morumbi.

