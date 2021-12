Tite convoca Léo Ortiz, do Bragantino, para clássico com Argentina

Após chamar o atacante Artur, o técnico Tite convocou o zagueiro Léo Ortiz, também do Bragantino, para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americasa da Copa do Mundo de 2022, contra Argentina e Peru, informou nesta sexta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O defensor foi escolhido após Marquinhos tomar o segundo cartão amarelo na vitória contra o Chile, na quinta, 2, o que o suspende por uma partida.

Aos 25 anos, Léo Ortiz disputou a última Copa América com a seleção, quando o Brasil ficou com o vice-campeonato da competição.

Ele está à disposição do comandante tanto no clássico contra a Argentina, no domingo, 5, quanto no confronto diante do Peru, na quinta, 9.

O Brasil é líder invicto das Eliminatórias Sul-Americanas, com sete vitórias em sete rodadas, com 21 pontos, seis a mais que a seleção argentina, segunda colocada.

O duelo deste fim de semana será o primeiro entre as duas seleções desde a final da Copa América, vencida pelos argentinos no Maracanã, em julho passado.

Restrições sanitárias

Vários jogadores brasileiros que atuam na Inglaterra e Rússia, não foram liberados para integrar a Seleção nestas três rodadas das eliminatórias, devido à restrições de voo para a América do Sul por conta da pandemia de covid-19, pois na volta teriam que cumprir um isolamento sanitário que os deixaria fora de vários jogos com os seus clubes.

Além de não contar com os goleiros Alisson e Ederson e o zagueiro Thiago Silva, Tite ficou sem os atacantes e meias Richarlison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Raphinha, Claudinho e Malcom.

Para o lugar deles, o treinador convocou jogadores que atuam no Brasil e que integraram a delegação que viajou para o Chile, liderados por Neymar, Casemiro e Marquinhos.

