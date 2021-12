O técnico Tite anunciou na noite desta sexta-feira a convocação do atacante Dudu para os próximos compromissos da Seleção Brasileira, os duelos contra Uruguai e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O jogador do Palmeiras herdou a vaga de Douglas Costa, cortado por causa de uma lesão.

Dudu foi um dos destaques do Palmeiras na conquista do título do Campeonato Brasileiro no ano passado e também vem tendo um bom início de temporada. E o atacante já havia sido chamado anteriormente por Tite, para o duelo contra a Colômbia, no início do ano, quando só chamou jogadores que atuavam no futebol brasileiro.

Naquela oportunidade, Dudu marcou o único gol da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Colômbia, no Engenhão, no Rio. Agora, portanto, ele voltou a ser lembrado por Tite, mas para compromissos oficiais da Seleção.

Estadão Conteúdo Tite convoca Dudu para o lugar de Douglas Costa na Seleção

A convocação de Dudu foi necessária porque Douglas Costa machucou seu joelho esquerdo durante treino com o Bayern de Munique e, de acordo com o clube, "definitivamente" precisaria ser cortado.

Depois disso, o coordenador de seleções, Edu Gaspar, e o médico Rodrigo Lasmar entraram em contato com o Bayern e confirmaram a lesão no joelho esquerdo de Douglas Costa, que impossibilita a sua participação nos treinos e jogos.

Essa é a segunda vez que Douglas Costa precisa ser cortado de uma convocação de Tite. Em setembro, ele sofreu lesão na coxa direita e acabou sendo cortado, desfalcando a equipe contra Venezuela e Bolívia. Antes, em julho, ele só não foi incluído na lista final para a Olimpíada por Rogério Micale porque não se recuperou de lesão na coxa esquerda.

Para enfrentar Uruguai e Paraguai, Tite já não contava com Gabriel Jesus, atacante titular, que sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé direito em meados de fevereiro. Na ausência do jogador do Manchester City, o treinador chamou o veterano Diego Souza para a Seleção - Neymar e Roberto Firmino foram os outros atacantes convocados.

A apresentação dos jogadores convocados por Tite está prevista para a noite do próximo domingo, sendo que o primeiro treino vai ocorrer na tarde de segunda, no CT do Corinthians. O Brasil enfrentará o Uruguai em 23 de março, em Montevidéu, no Estádio Centenário, e depois vai receber o Paraguai, em São Paulo, no Itaquerão, no dia 28. A equipe nacional lidera as Eliminatórias com 27 pontos. O Uruguai é o segundo colocado com 23, enquanto o Paraguai está apena na sétima posição, com 15.

