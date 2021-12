Tite convoca Alex Sandro para amistosos na vaga do lesionado Filipe Luis

A grave lesão sofrida por Filipe Luis ainda não o tirou da Copa do Mundo, mas o deixará de fora dos amistosos da seleção brasileira contra Rússia e Alemanha, no fim do mês. Com o corte do jogador, o técnico Tite agiu rápido e anunciou seu substituto para estas partidas: Alex Sandro, da Juventus.

Alex Sandro já foi convocado por Tite em outras oportunidades e aparecia como principal concorrente de Filipe Luis na disputa pela vaga de reserva de Marcelo na Copa do Mundo. Com a grave contusão do atleta do Atlético de Madrid, cresce a chance do lateral da Juventus disputar o seu primeiro Mundial.

Filipe Luis se lesionou na goleada do Atlético de Madrid por 5 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou, na última quinta-feira, pela Liga Europa. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele tentou bloquear uma finalização do atacante Eder, mas acabou acertado com violência pelo rival e precisou deixar o campo, sentindo muitas dores.

Após ser submetido a exames, o lateral teve a gravidade da lesão confirmada nesta sexta-feira. O Atlético de Madrid anunciou que ele fraturou a fíbula da perna esquerda.

O clube não disse por quanto tempo o defensor vai estar afastado dos gramados, mas lesões semelhantes necessitaram de pelo menos seis semanas de recuperação, tempo que poderá ser ampliado se ele tiver que ser operado.

"Como é rotina no acompanhamento dos atletas convocados, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, em contato com seu colega de profissão do Atlético de Madrid e da seleção da Espanha, Oscar Celada, confirmou a fratura na fíbula da perna esquerda de Filipe, sofrida no jogo da última quinta-feira pela Liga Europa, motivo pelo qual o atleta foi desconvocado", explicou a CBF.

Sem Filipe Luis, a seleção brasileira encara a Rússia no próximo dia 23, em Moscou, e a Alemanha quatro dias mais tarde, em Berlim. O País está no Grupo E da Copa do Mundo e estreia no dia 17 de junho, diante da Suíça. Costa Rica e Sérvia serão os outros adversários da primeira fase.

