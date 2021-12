Tite anuncia Vinicius Junior entre os convocados da Seleção Brasileira

O técnico Tite anunciou nesta quinta-feira, 28, a lista dos atletas convocados para os amistosos da Seleção Brasileira contra Panamá e República Tcheca, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. A novidade da convocação foi o atacante Vinicius Junior, de 18 anos, que ganhou destaque após suas exibições à frente do Real Madrid. Vinicius é o líder de assistências na temporada, e é tratado na imprensa espanhola como uma das peças fundamentais para o time madrilenho.

Tite comentou sobre a expectativa da jovem promessa vestir pela primeira vez a camisa da Seleção principal: "Se nós retrocedecemos à última convocação ele não estaria, mas aberto a essa ascensão de novos valores e confirmação e afirmação em equipes com uma exigencia técnica e emocional muito alta, o credenciou. Ele tem 26 jogos, e isso é considerável num atleta com o desempenho que tem, e isso não é só análise de números, a análise é qualitativa, mas a quantidade te municia de informações. Eu quero poder, apesar do pouco tempo, proporcionar a ele essa evolução, essa afirmação.". Vinicius Junior tem passagem pelas seleções de base sub-15, sub-17 e sub-20.

As partidas servirão de testes para a disputa da Copa América de 2019, que será realizada no Brasil. Os jogadores se apresentam à seleção nos dias 17 e 18 de março.

Confira a lista completa dos atletas convocados:

Essa é a primeira convocação da #SeleçãoBrasileira no ano, para os amistosos contra Panamá e República Tcheca! #GigantesPorNatureza 🇧🇷🇵🇦 - 23/03 🇧🇷🇨🇿 - 26/03 pic.twitter.com/z9UvBvMjIY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 28 de fevereiro de 2019

