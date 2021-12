Tira-teima: americanas e japonesas disputam mundial

Na Copa do Mundo Feminina de 2011, deu Japão. Na Olimpíada de 2012, os EUA levaram o ouro. Neste domingo, 5, a partir das 20h da Bahia, no Canadá, na terceira decisão consecutiva entre as duas equipes, vale o título mundial e um desempate nesta série.

As japonesas tentam se igualar a EUA e Alemanha como maiores vencedoras, com dois troféus. As americanas querem se isolar como hegemônicas nesta competição. A única outra vencedora é a Noruega, com uma taça.

Curiosamente, em três confrontos por Mundiais, o Japão jamais venceu os EUA, informa a Fifa. Acumulou duas derrotas e um empate. Nove gols sofridos. Os únicos gols marcados sobre as americanas foram no empate em 2 a 2 que terminou com triunfo asiático por 3 a 1 nos pênaltis, na final passada, na Alemanha.

Das 23 atuais convocadas, 17 estavam naquele elenco vitorioso do Japão. Entre as americanas, são 12. No ano seguinte, em Londres, os EUA tiveram revanche na final olímpica e ganharam por 2 a 1 em Wembley.

Agora, o Japão - que perdeu a lesionada meio-campista Ando - mantém 100% de aproveitamento. Bateu Suíça (1 a 0), Camarões (2 a 1), Equador (1 a 0), Holanda (2 a 1), Austrália (1 a 0) e Inglaterra (2 a 1). Os EUA empataram com a Suécia (0 a 0) e superaram Austrália (3 a 1), Nigéria (1 a 0), Colômbia (2 a 0), China (1 a 0) e Alemanha (2 a 0).

Na fila há 16 anos

A cena entrou para a história e é frequentemente lembrada. Logo após marcar, na disputa de pênaltis, o gol do título dos EUA no Mundial de 1999 em casa, Brandi Chastain comemora sem camisa, exibindo um sutiã esportivo, ajoelhada.

Vibrando bastante, eufórica e espontânea, ela mostra um corpo musculoso. Destrói a idealização de fragilidade, recato e docilidade que se acostumou a cobrar das mulheres. Foi algo como a queima de sutiãs por um grupo de feministas em 1968, quando americanas se revoltaram contra o machismo a partir de um concurso de beleza.

A imagem simbólica de Chastain, diante de 90 mil torcedores, em Los Angeles, confirmou o poder do futebol feminino. As garotas tinham sua Copa do Mundo, jogavam bola para valer, eram atletas, sim. Ano após ano, elas conquistam mais respeito. As respectivas semifinais desta semana, por exemplo, renderam recordes de audiência nos EUA, com 8,4 milhões de telespectadores, e no Japão, com 9,3 milhões, publicou a Fifa.

Aquele título mundial foi o último dos EUA. A zagueira Rampone, de 39 anos, única remanescente, traz a recordação do país que é a maior potência desta modalidade.

As outras seleções presentes em todos os sete Mundiais Femininos são Brasil, Alemanha, Noruega, Japão, China, Suécia e Nigéria.

adblock ativo