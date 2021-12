Tio de jogador paraguaio infarta ao festejar vitória

O tio do meia paraguaio Derlis González morreu neste domingo, 28, após sofrer um infarto quando festejava a vitória sobre o Brasil nas quartas de final da Copa América.

O jogador de 21 anos foi o herói da vitória do Paraguai. Empatou a partida de pênalti aos 25 minutos do segundo tempo, e ainda converteu a última cobrança da disputa de penalidades máximas que definiu o confronto.

De acordo com o jornal paraguaio Ultima Hora, o tio do atleta, Manuel Irrazábal, de 44 anos, caiu no chão da sua sala e faleceu em meio às comemorações pelo triunfo.

"Tio, porque hoje, porque me deixou? Queria te dar alegria, e você se foi com tanta felicidade. Não posso acreditar", publicou o meia do Basel no Twitter. Irrazábal era casado com a irmã do pai do jogador.

O Paraguai enfrentará a Argentina de Lionel Messi nas semifinais da Copa América, na próxima terça-feira, em Concepción. A seleção 'Guarani' já tinha eliminado o Brasil nos pênaltis nas quartas de final da última edição do torneio, em 2011, na Argentina.

