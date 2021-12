Times conhecem primeiros adversários no Baianão 2017

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, nesta quinta-feira, 1º, a tabela das 11 rodadas da primeira fase do Campeonato Baiano 2017. A primeira rodada está marcada para o dia 29 de janeiro.

Os times participantes da edição de 2017 são Vitória, Bahia, Juazeirense, Fluminense de Feira, Galícia, Jacobina, Flamengo, Jacuipense, Vitória da Conquista, Bahia de Feira e Atlântico.

Na primeira rodada, o Vitória, atual campeão do torneio, enfrentará o Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Já o Bahia recebe o Jacobina, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Atlântico recebe o Jacuipense no Barradão, enquanto que o Bahia de Feira visita o Vitória da Conquista no Lomanto Júnior. Fechando a rodada, o Flamengo pega o Galícia no estádio 2 de Julho, em Guanambi.

O primeiro duelo entre Bahia e Vitória está marcado para o dia 26 de março, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada. Confira a tabela completa da competição.

Regulamento

Para a segunda fase, apenas os quatro melhores times serão classificados. Ao contrário da primeira fase, quando todos os times se enfrentam apenas em rodada de ida, na semifinal as equipes se enfretarão num sistema de ida e volta, onde o 1º colocado pega o 4º e o 2º pega o 3º. Na final, o sistema de ida e volta se repete.

