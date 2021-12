Times buscam estádios para disputar o Baianão

A três dias do últimato para finalizar as reformas e conseguir os laudos (Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Polícia Militar) que aprovam os estádios a sediar partidas oficiais do Baianão 2015, os clubes do interior admitem a possibilidade de não cumprir o prazo e já preparam o 'plano B' para disputar o torneio, que começa em 1º de fevereiro.

Dos 12 clubes da competição, só o Vitória da Conquista, além dos três de Salvador - Bahia, Vitória e Galícia -, já têm o mando de campo aprovado. Os outros oito não têm certeza sobre onde jogarão. Isso porque a maioria dos estádios possui problemas nos mais variados aspectos: vestiários, segurança, tribunas, refletores e, principalmente, gramados.

Um caso de equipe desabrigada é a Jacuipense, que até o final da semana passada acreditava que teria Riachão do Jacuípe como mando de campo a partir da 3ª rodada. No entanto, as reformas nos estádio só devem acabar em março. Assim, o clube já solicitou Pituaçu como novo mando.

A praça soteropolitana, por sinal, pode se tornar a casa de três times neste Baianão. O Galícia originalmente manda seus jogos lá. Ao lado da Jacuipense, a Catuense também já projeta o local como seu 'Plano B' em 2015.

Alagoinhas, mando original da Catuca, já foi vetado em vistorias anteriores. O interesse do clube é agora se mudar para Serrinha. Contudo, o estádio local possui deficiências na parte estrutural e sua reforma está longe do fim, e pode não ter condições de abrigar as primeiras rodadas do certame.

"A prefeitura de Serrinha nos garantiu o apoio para a disputa do campeonato. O gramado está bom. O que existe são problemas na parte externa do estádio. Caso a FBF (Federação Bahiana de Futebol) não autorize nossos jogos até as reformas ficarem 100% prontas, vamos pedir Pituaçu como mando provisório", comentou Roberto Pena, presidente da Catuense.

"As vistorias serão encerradas nesta semana. Na segunda-feira, 19, de posse dos laudos e relatórios, vamos formalizar a tabela e decidir os casos dos times que não tiverem os estádios aprovados. A tabela será divulgada na terça. Quanto à Catuense, uma possibilidade é São Francisco do Conde. Outra é o Barradão. Estamos conversando com o Vitória neste sentido. Mas também podemos desmembrar a tabela para fazer os três times jogarem em Pituaçu. Tudo será decidido na segunda", declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da FBF.

Panorama

Em situação mais adiantada e que não devem apresentar problemas, estão Juazeiro, mando da Juazeirense, e Feira de Santana, mando de Bahia de Feira e Feirense.

Enquanto isso, Porto Seguro, mando do Serrano, está com a reforma quase finalizada, mas ainda corre atrás dos laudos. "A documentação deve estar pronta até sexta. Mas, caso haja algum problema, nossa primeira partida em casa será em Vitória da Conquista (casa do Serrano até 2013)", afirmou José Alfredo, presidente do Serrano.

Outro estádio pendente é o de Ilhéus, onde joga o Colo-Colo. O 'Plano B' da agremiação também é Conquista. Como o Colo-Colo também atuará em casa na 2ª rodada, dia 8 de fevereiro, um domingo, seu jogo pode acabar sendo antecipado para sábado.

Por fim, outro problema vem de Jacobina. A finalização do gramado local está prevista para dia 25. A reinauguração do estádio, para dia 30. É possível que a estreia do Jacobina, diante do Galícia, seja deslocada para Senhor do Bonfim.

