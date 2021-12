Times brasileiros vão estrear na Copa Sul-Americana no dia 11 de abril

Os times brasileiros que vão disputar a Copa Sul-Americana conheceram nesta sexta-feira, 22, as datas e os horários dos seus primeiros jogos na competição. E as estreias de São Paulo, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Bahia e Atlético-PR serão nos dias 11 e 12 de abril do próximo ano.

O primeiro a entrar em campo será o Atlético Mineiro, contra o San Lorenzo, às 19h15 (horário local) do dia 11, na Argentina. No mesmo dia, também fora de casa, o Bahia enfrentará o Blooming, na Bolívia, às 20h45. Também no dia 11, o Fluminense jogará em casa contra um adversário da Bolívia ainda não definido, às 21h45.,

Os demais times brasileiros jogarão no dia 12. Em casa, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Newell’s Old Boys, em Curitiba, às 19h15. No mesmo horário, mas no fuso do Chile, o Botafogo visitará o Audax Italiano. Também fora de casa, o São Paulo vai duelar com o Rosario Central, na Argentina, às 21h30.

Os confrontos da volta serão realizados no mês de maio, com mandos de campo invertidos. Bahia e Atlético-MG jogarão no dia 8, enquanto São Paulo e Botafogo vão entrar em campo no dia 9. E Atlético-PR e Fluminense jogarão no dia 10.

Ao todo, serão 44 times em 22 confrontos válidos pela primeira fase da Copa Sul-Americana, que continuará em disputas de mata-mata nas fases seguintes.

