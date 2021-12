Times baianos vencem na estreia da Série D do Brasileirão

Os clubes baianos largaram bem na Série D do Brasileiro, no domingo, 22, quando o Jacobina, o Flu de Feira e a Juazeirense estrearam com vitórias na competição. Principal destaque da rodada, o Flu, mesmo jogando fora de casa, goleou o Itabaiana por 4 a 1 e pulou na liderança do Grupo A8.

Em tarde inspirada, o atacante Rafael Granja fez dois gols, o primeiro abrindo o placar de jogo, e o último para decretar o final do massacre. João Neto e Jean completaram o triunfo e Paulinho Macaíba diminuiu para o Itabaiana, que retorna a campo no próximo domingo, contra o Campinense, fora de casa. Já o Flu volta a jogar no dia 31, contra o Atlético-PE, em Feira.

No único jogo do dia em solo baiano, o Jacobina começou dando um susto nos 900 torcedores que acompanharam a partida no estádio José Rocha. Aos 33 minutos, Calyson aproveitou a bobeira da zaga, roubou a bola, tocou para Tatu e recebeu para marcar.

Incentivado pela torcida, os donos da casa empataram dez minutos depois, com Matheus, que recebeu na área e tirou do goleiro. O gol da virada surgiu aos 15 minutos do segundo tempo, com Edimar, que aproveitou desvio na barreira em cobrança de falta.

Na próxima rodada, o Jacobina joga fora de casa, contra o Murici, e o Sergipe recebe o América de Natal.

Chuva de gols

Em uma partida bem movimentada, em que as redes balançaram cinco vezes, a Juazeirense foi a Alagoas enfrentar o Coruripe e conseguiu vencer o adversário por 3 a 2. Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

Com a vitória, o time baiano está na a liderança do Grupo A7, enquanto a lanterna é da equipe de Alagoas. O primeiro gol foi marcado por Capone. Rayllan fez o segundo e Roni diminuiu para o Coruripe.

Alex ampliou e Alisson ainda diminuiu, mas a partida terminou mesmo com triunfo do Cancão. Na próxima rodada, domingo, o Coruripe enfrenta o Central, em Pernambuco, e a Juazeirense recebe o Sousa-PB no sábado.

