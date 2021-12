Times baianos de futebol americano se enfrentam pela 1ª vez

Para um confronto se tornar clássico, ele teve que começar em algum momento da história. Bahia e Vitória, por exemplo, fizeram o primeiro Ba-Vi em 1932. Uma nova rivalidade baiana, no entanto, nasce no football hoje, às 15h, no Estádio Armando Oliveira, em Camaçari, entre All Saints e Kings.

Se o leitor estranhou o uso do inglês, pode se acostumar. Isso porque o futebol americano promete se tornar tendência na terra do dendê. "É um esporte que está crescendo muito no Brasil. Nossas ligas estão cada vez mais profissionais. Ainda falta apoio, mas a tendência é que, agora que teremos dois times, o esporte cresça ainda mais no Estado", afirmou Guilherme Araújo, jogador do Salvador Kings.

Já o atleta do All Saints, Igor Ventura, acredita que o esporte pode se profissionalizar, mas precisa vencer certos estigmas para se estabelecer. "Eu acredito que pode se profissionalizar, mas hoje o esporte ainda é visto como agressivo. Na minha opinião, no entanto, O football é um xadrez humano em que o técnico tem que mover as peças com muita inteligência", disse.

Um dos empecilhos para a popularização do esporte é o preço dos equipamentos. Os valores iniciais beiram entre R$ 600 e R$ 1.000. O problema, todavia, pode ser contornado com uma pitada de boa vontade. "Para comprar meu equipamento tive que vender quase todas minhas coisas. Foi 'barril véi', mas valeu a pena", ponderou o bem-humorado safety do Kings, Guilherme.

"Não vou dizer que é um esporte barato. Eu, por exemplo, jogo com capacete emprestado. A pessoa que quer jogar pode começar com equipamentos emprestados por outros jogadores. Somos como uma família", afirmou Igor.

Começos opostos - "Eu comecei a jogar num 'baba' com a galera brasileira em uma viagem na Disney. Em 2011, um pessoal começou a falar sobre o time aqui em Salvador e passei a frequentar", disse Guilherme.

Se nos EUA os jogos do esporte têm contornos de proporções épicas, a história da iniciação ao futebol americano do soteropolitano Igor poderia ser facilmente adaptada a um roteiro hollywoodiano.

"Meu começo foi triste. Um amigo me convidou e fiquei de ir ao treino. No entanto, quatro dias antes desse treino, o Eduardo, que havia me chamado, morreu num acidente de moto. Foi trágico. Conheci o pessoal do time no funeral. Ele era como um irmão e me colocou num caminho melhor antes de partir", declarou, emocionado.

Ligas diferentes - Os rivais devem demorar a se enfrentar novamente. All Saints e Kings participarão de competições nacionais distintas. O primeiro participa do torneio Touchdown, competição mais estabelecida e com caráter mais profissionalizado. O Kings jogará o Brasileirão. Os treinos das equipes acontecem sempre aos sábados. Para mais informações, acesse as páginas das duas equipes no Facebook.

