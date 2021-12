Times baianos conseguem bons resultados na Série D

O fim de semana foi de ótimo saldo para os três times baianos que disputam a Série D, em sua 4ª rodada, a duas do fim da 1ª fase. No sábado, 10, com a ajuda de sua torcida, a Juazeirense assumiu a liderança do Grupo A7 ao bater o agora vice-líder Central de Caruaru, por 3 a 0, chegando aos 8 pontos.

No domingo, 11, pelo Grupo A9, foi a vez de o Jacobina fazer o dever de casa e vencer o líder América-RN por 1 a 0, resultado que deixou a equipe na briga por uma vaga na próxima fase, com seis pontos, em 3º lugar, atrás do Murici no saldo de gols. Os dois primeiros de cada chave avançam para o mata-mata.

Por fim, o Fluminense de Feira visitou o Campinense e conseguiu segurar um ótimo empate em 0 a 0. O pontinho na Paraíba garantiu ao Touro do Sertão a liderança do Grupo A8, com 8 pontos, três a mais que o time de Campina Grande.

