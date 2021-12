Times baianos conhecem seus adversários na Copa do Nordeste

Único representante da capital baiana na Copa do Nordeste 2016, o Bahia já sabe quem serão os seus adversários no torneio, que começa em 14 de fevereiro do ano que vem. Em sorteio realizado em Natal na noite desta quinta-feira, 24, o Tricolor ficou no Grupo C, ao lado de Santa Cruz, Confiança e de outra equipe baiana, o Juazeirense.

O outro representante do interior baiano, o Vitória da Conquista ficou no Grupo E, ao lado de Ceará, Sampaio Corrêa e Flamengo-PI. O sorteio aconteceu na noite desta quinta-feira, 24, em Natal.

São 20 clubes: dois representantes de cada estado nordestino, exceto Bahia e Pernambuco, melhores colocados no ranking da CBF, que mandaram três equipes cada. A classificação se deu através da posição final dos clubes nos seus campeonatos estaduais.

No Grupo A, ficaram ABC, Salgueiro, Campinense e Imperatriz. No Grupo B, América-RN, CRB, Coruripe-AL e Estanciano-SE. No Grupo D, Sport, Fortaleza, Botafogo e River-PI. O campeão de 2015, o Ceará, está no Grupo E com Sampaio Corrêa, Conquista, Flamengo-PI

Os primeiros colocados de cada chave passam para a fase final, assim como os três melhores segundos colocados. Depois, os times jogam em partidas eliminatórias de ida e volta até a decisão.

Foram quatro potes, divididos de acordo com a posição dos clubes no ranking da CBF. O Bahia, melhor colocado, ficou no pote 1. Conquista ficou no pote 3 e Juazeirense no 4.

O outro representante da capital baiana, o Vitória, não se classificou para a Copa do Nordeste do ano que vem por ter ficado fora do pódio do Campeonato Baiano. Outros tradicionais clubes que ficaram ausentes são o Náutico e o Treze.

Diferente da edição desse ano, quando Ceará e Fortaleza caíram no mesmo grupo, não haverá nenhum clássico estadual na fase de grupos da próxima edição do regional.

