Times baianos conhecem datas de estreia na Copa do Nordeste

O Bahia, o Vitória e o Juazeirense conheceram, na tarde desta quarta-feira, 21, as datas de estreia na Copa do Nordeste por meio da Tabela Detalhada, que foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início da tarde, onde informa a data das partidas, o horário e o local em que as disputas ocorrerão.

A competição terá início no dia 24 de janeiro, às 20h, com a partida de abertura entre Náutico x Uniclinic, na Arena Pernambuco, na cidade de São Lourenço da Mata.

O Leão vai estrear no Nordestão contra o Sergipe, no dia 25 de janeiro, às 19h45, no estádio do Barradão, em Salvador.

Por conta da reforma na Arena Fonte Nova, o Bahia vai estrear no dia 26 de janeiro, às 22h30, no estádio de Pituaçu, que será a casa do tricolor até o dia 25 de fevereiro, data prevista para o fim da reforma.

Dos time baianos, apenas o Juazeirense vai estrear longe de seus domínios. O 'Cancão de Fogo', como é conhecido o Juazeirense, vai pegar o River do Piauí, também no dia 26, no estádio Alberto Silva, em Teresina.

Os dois jogos da final estão marcados para os dias 17 e 24 de maio. Para acessar a tabela detalhada completa, com todas as rodadas da primeira fase e as datas das fase subsequentes, clique aqui.

Choque de datas

Por conta de um choque de datas entre o Nordestão e o Campeonato Baiano, a Federação Bahiana de Futebol remarcou, nesta quarta, a data do jogo entre Jacuipense x Juazeirense, previsto para o dia 22 de fevereiro, pelo Baianão. Isso porque, no mesmo dia, acontece o Juazeirense x River-PI, pela 6ª rodada do Nordestão, no Adauto Moraes, às 21h45. O duelo do Baianão foi remarcado para o dia 3 de março.

Veja os grupos

Os grupos do Nordestão foram sorteados no dia 4 de outubro, em João Pessoa.

Grupo A:

Náutico, Santa Cruz, Campinense, Uniclinic

Grupo B:

Bahia, Fortaleza, Moto Club-MA, Altos-PI

Grupo C:

Juazeirense, River-Pi, sampaio Corrêa e Sport

Grupo D:

ABC, CRB, CSA e Itabaiana

Grupo E:

América-RN, Botafogo-PB e Sergipe e Vitória

