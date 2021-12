Times baianos conhecem adversários na Copa do Brasil; Bahia entra nas oitavas

Foram definidos nesta sexta-feira, 15, os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil 2018. Quatro times baianos estão na competição: Vitória da Conquista, Fluminense de Feira, Vitória e Bahia.

Ao todo, 91 equipes participam do torneio. Oitenta times jogam na 1ª fase, entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, em partida única, com mando do time com menor pontuação no ranking da CBF. Já a equipe com maior pontuação joga pelo empate.

Dos times da Bahia, o Vitória jogará fora contra o Globo-RN. Já o Flu de Feira recebe o Santa Cruz, enquanto o Conquista recebe o Boa Esporte-MG.

O sorteio desta sexta também definiu o chaveamento da competição até a 3ª fase. O Vitória, por exemplo, caso passe pelo Globo-RN, enfrenta na 2ª fase o vencedor de Corumbaense-MS e ASA-AL.

Pelo sorteio, o Rubro-negro baiano jogará em casa, caso se classifique para a 2ª fase. Nesta fase, a decisão também será em jogo único, mas não haverá vantagem para o time do melhor ranking da CBF. Em caso de empate, a vaga será decidida em cobranças de pênaltis.

Se o Vitória chegar até a 3ª fase, enfrenta o classificado da chave entre estes quatro times: Altos-PI, Atlético-GO, Nova Iguaçu-RJ e Bragantino-SP.

Na 4ª fase, os dez times classificados participam de um sorteio, no qual qualquer um dos times podem se enfrentar.

Onze equipes entram apenas nas oitavas. O Bahia, campeão da Copa do Nordeste, já está garantido. Além do Bahia, estão confirmados nas oitavas as equipes da Libertadores (Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Vasco e Chapecoense), além de Luverdense (campeão da Copa Verde) e América-MG (campeão da Série B).

Os oito times da Libertadores estarão no pote A. Os cinco times classificados nas fases anteriores, além de Bahia, América-MG e Luverdense estarão no pote B.

Outro atrativo da Copa do Brasil em 2018 é a premiação. O Bahia, por entrar nas oitavas, já ganha R$ 2 milhões. Se passar de fase, são mais R$ 4 milhões. Quem ganhar o título levará R$ 50 milhões. Além disso, na edição de 2018, os gols marcados na casa do adversário não valem mais como critério de desempate.

