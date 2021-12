Time misto do Vitória é derrotado pelo Botafogo no Barradão

Em um jogo que começou morno e terminou quente, o Vitória foi derrotado pelo Botafogo, em casa, por 3 a 1, neste domingo, 1º. Jogando no Barradão, com um gramado muito desgastado pelas chuvas em Salvador, o rubro-negro não conseguiu se impor. O destaque da partida foi o período entre os minutos 35 e 37 do segundo tempo: houve um gol em cada ciclo do ponteiro do relógio.

Com o resultado, o Vitória fica na 14ª posição. O time volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 8, contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Antes disso, recebe o Santos na quarta-feira, pela grande final da Copa do Brasil.

O jogo – A falta de entrosamento da equipe mista do Vitória, o gramado pesado e a postura defensiva do time carioca foram determinantes para que o primeiro tempo fosse fraco, talvez o pior entre os jogos do rubro-negro na competição.

A primeira chance real do jogo surgiu apenas aos 34 minutos. Jonas, que vinha em atuação tímida, cruzou rasteiro e Júnior se antecipou ao zagueiro, conseguindo desviar a bola o suficiente para levar perigo ao gol de Jefferson. A bola estava endereçada para o cantinho esquerdo da meta, mas o goleiro da Seleção Brasileira conseguiu tocar para escanteio.

Melhora – A segunda etapa começou ligeiramente melhor. Logo aos 9 minutos, o Leão chegou com força. Thiago Humberto pegou a bola na linha de fundo, tocou para Ricardo Conceição, que, vindo de trás, chutou forte. Júnior tentou desviar, mas jogou de zagueiro. O Botafogo respondeu dois minutos depois, com Fahel, que apareceu de surpresa na defesa rubro-negra e mandou a bola na rede pelo lado de fora.

Sem alguém que decidisse a partida individualmente, as duas equipes serviram-se das falhas adversárias. Edno abriu o placar aos 35, com a contribuição da defesa do Leão. Três defensores rubro-negros foram marcar Jobson, enquanto o outro atacante do time carioca aparecia sozinho no meio. Sem oposição, Edno teve tempo de dominar e chutar de perna esquerda para o gol.



Pouco depois de a bola voltar a rolar, o Vitória deu o troco. Renato, que entrou bem na partida no lugar de Thiago Humberto, cruzou da esquerda na cabeça de Júnior, que tocou para o gol. Sem deixar o ritmo cair, Edno aproveitou a chance seguinte do alvinegro carioca: o atacante chutou forte da esquerda e o veloz Jobson se antecipou à defesa do Vitória, desempatando a partida.

Já nos acréscimos, o mesmo Jobson limpou a marcação de Reniê e chutou forte de perna esquerda, sem dar chances para Viáfara.

Vitória 1 x 3 Botafogo

Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Data: 1º/08/10

Hora: 16h

Local: Barradão

Vitória: Viáfara, Jonas (Adaílton), Reniê, Wallace e Egídio; Ricardo Conceição, Vanderson, Bida (Lenílson) e Thiago Humberto (Renato); Soares e Júnior.

Técnico: Ricardo Silva

Botafogo: Jefferson, Fahel, Antônio Carlos e Fábio Ferreira; Alessandro, Leandro Guerreiro, Lucio Flavio (Caio), Maicosuel (Marcelo Mattos) e Marcelo Cordeiro; Jobson e Herrera (Edno). Técnico: Joel Santana

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Carlos Bernenbrock (SC) e Marcio Eustáquio Sousa Santiago (MG)

