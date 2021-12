Time feminino do Vitória vence Campeonato Baiano de basquete

O time feminino de basquete do Vitória conquistou o Campeonato Baiano no domingo, 18, ao vencer o TBJ. Com placar apertado, o Rubro-Negro venceu por 54 a 50, no Colégio Salesiano, em Salvador.

O duelo foi apertado e decidido na defesa. No finzinho de jogo, as Leoas pressionaram o time adversário, que não conseguiu se desvencilhar da forte marcação individual.

O elenco campeão foi composto pelas atletas Janaína, Shirley, Ana Carla, Tatiane, Suelen, Stella, Márcia, Eliana, Lili, Adriana, Maiara, Viviani, Vanuzia e Juliana.

