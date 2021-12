Time feminino do Vitória tenta avançar às quartas de final do Brasileirão

O Vitória busca a classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A-1 neste domingo, 4. O time feminino enfrenta o Corinthians, às 14h, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP), pela última rodada da primeira fase.

Sob o comando do Técnico Lucas Grillo, as Leoas conseguiram chegar na última rodada, livres de qualquer possibilidade de rebaixamento justamente no ano em que o campeonato dobrou o número de equipes rebaixáveis, de duas para quatro.

“Ficamos muito felizes ao cumprir a meta principal do ano. Que era permanecer na Série A-1 logo após o nosso retorno. A equipe sabia que não ia ser fácil, mas essas mulheres são guerreiras e fizeram por merecer”, diz Lucas Grillo.

Técnico Lucas Grillo comemora a trajetória das Leoas

O técnico acrescenta também que em um processo natural algumas atletas foram perdidas e novas chegaram ao time, mas a equipe foi se entrosando ao longo do campeonato e tem a possibilidade de avançar no Brasileirão.

Com 18 pontos, o Vitória está na nona colocação, um ponto a menos que o São José. Uma vitória rubro-negra e um empate do São José com o Santos levaria o Vitória às quartas de final.

Em caso de empate com o Corinthians, o São José precisará perder para as Sereias da Vila. Uma combinação de resultados com Audax e Ferroviária também pode colocar o rubro-negro na próxima fase.

adblock ativo