Time feminino do São Francisco faz peneira em Salvador

O time feminino do São Francisco do Conde virá a Salvador nesta quinta-feira, 26, para uma avaliação técnica em busca de novas jogadoras. Os testes serão realizados no estádio de Pituaçu, das 14h às 16h30, para garotas com idade entre14 e 24 anos.

É necessário levar documento de identidade com foto e material esportivo: calção, chuteira de birro e caneleiras.

As jogadoras aprovadas serão incorporadas ao elenco que vai participar da Campeonato Brasileiro da Série A deste ano. Além do São Francisco, o Vitória, time que foi campeão baiano desta temporada, também participará do torneio.

adblock ativo