Time feminino do Bahia vence na estreia do Baiano

Com gol nos acréscimos do segundo tempo, o time feminino do Bahia de futebol estreou com triunfo no Campeonato Baiano. As meninas do Esquadrão derrotaram o Vitória da Conquista por 3 a 2, no domingo, 24, no estádio Lomanto Júnior, na cidade de Conquista.

Em jogo muito movimentado, o tricolor só conseguiu ganhar a partida após gol salvador da capitã Fabi, aos 47 minutos do segundo tempo. A jogadora também marcou o primeiro tento do Bahia na partida. O Outro gol do Esquadrão foi marcado por Evelyn, quando o time perdia por 2 a 1.

Agora, a equipe feminina tricolor se prepara para enfrentar o time de Terra Nova, no estádio de Pituaçu, próximo sábado, 30, às 15h. O Esquadrão está empatado na primeira colocação do Grupo 2 com a equipe do ABRUP, que goleou o Terra Nova por 5 a 1.

adblock ativo