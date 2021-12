Time feminino do Bahia goleia Terra Nova por 14 a 0

Em sua primeira partida jogando em casa no Campeonato Baiano feminino, as meninas do Bahia golearam o time de Terra Nova por 14 a 0, no último sábado, 30, no estádio de Pituaçu.

O destaque do triunfo tricolor foi a atuação da capitã Fabi. A jogadora fez cinco gols na partida. Os outros tentos foram marcados por Jucinayra, autora de três gols, Evelyn, com dois gols, além de Formiga, Raquel, Letícia e Erica, cada uma com um gol marcado.

O Esquadrão jogou com: Thaís Lobo; Milena Bispo (Raquel), Janaína, Dani e Carol; Bêlo, Jacob (Samara), Formiga (Erica) e Fabi; Jucinayra (Letícia) e Tatiele (Evelyn).

O Bahia ocupa a primeira colocação no Grupo 2, com seis pontos. Na rodada inicial, a equipe havia derrotado o Vitória da Conquista por 3 a 2, na cidade de Conquista, no último dia 24.

Agora, as meninas do tricolor enfrentam o time do ABRUP, próximo domingo, 1, na Arena Fonte Nova, preliminar do jogo Brasileiro entre Bahia e Fluminense.

