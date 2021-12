Time faz gol em apenas 7 segundos com jogada inusitada

Uma jogada inusitada resultou em gol logo aos sete segundos do primeiro tempo em partida válida pela terceira divisão do futebol alemão. O jogo era entre o Red Bull RB Leipzig e o VfB Stuttgart II.

Após a saída de bola, nada menos que oito jogadores partiram para o ataque enquanto a bola era rolada para trás. Tal qual um kicker de futebol americano, o jogador do Leipzig deu um chute alto buscando chegar o mais longe possível.

Ao cair, a bola foi desviada de cabeça por outro atleta do Leipzig. A jogada foi para a área do o VfB Stuttgart II, onde outro jogador do Leipzig cruzou para o gol um de cabeça do colega de time.

Ao final do jogo, o RB Leipzig bateu o VfB Stuttgart II por três a um.

Veja o gol do RB Leipzig sobre o VfB Stuttgart II com apenas sete segundos de jogo:

