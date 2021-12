Time do Vitória para o NBB vai contar com 8 atletas de fora

O Vitória apresentou, nesta terça-feira, 27, os 13 jogadores que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Liga Novo Basquete Brasil (NBB). A estreia será no dia 4 de novembro, contra o São José-SP, às 20h (horário da Bahia), no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

Com oito atletas contratados de fora e cinco aproveitados da equipe local, o rubro-negro tem como destaques o espanhol Álvaro Calvo e os norte-americanos Jason Smith e Kojo Mensah. O técnico é Régis Marreli que comandou o Palmeiras na última temporada da NBB.

Para o diretor de esportes olímpicos do Vitória, Mário Ferrari, o projeto prevê a conquista do título nacional na terceira temporada. "Nesse primeiro ano, montamos um time para chegar aos playoffs e ficar entre os oito melhores. No seguinte, ser um dos quatro melhores. Em 2017 a gente já pensa no título", afirmou Ferrari, após participar do evento de apresentação da equipe no Gran Hotel Stella Maris.

A equipe rubro-negra competirá com o nome de Universo/Vitória em razão da parceria assinada com o Grupo de Ensino Universo, representada pelo presidente Wellington Salgado. A parceria ainda não decidiu se nesse primeiro confronto da NBB será cobrado ingresso. "Vamos estudar isso e na próxima quinta-feira anunciar", disse Ferrari.

Maior placar

Ao mesmo tempo que vai competir no NBB, o Vitória manterá um time no Campeonato Baiano. Cinco atletas que compõem a equipe no Baiano foram selecionados para o NBB.

No último final de semana, o time venceu a oitava partida seguida pelo Campeonato Baiano. O placar de 163 a 22 sobre o APCEF foi o maior já construído no Estado.

