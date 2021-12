Time do Jacobina anuncia ex-Vitória e meia

O time do técnico campeão brasileiro Andrade continua se reforçando para o próximo Campeonato Baiano. O Jacobina anunciou a contratação do volante Ananias, que teve

passagem pelo Vitória, e do meia Davidson, que jogou no Galícia e estava no Fortaleza, 5º colocado da última Série C.

Segundo o presidente do clube, o Jegue da Chapada ainda deve contratar mais jogadores, "dois atacantes, um volante, um meia e um goleiro". A estreia do Jacobina no Baianão será contra o Galícia, no dia 1º de fevereiro.

