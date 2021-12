O time de futebol americano do Vitória estreia neste sábado, 16, às 14h, no Estádio Municipal de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador (RMS), no principal campeonato da modalidade no país, a Superliga Nacional. O Leão larga na competição contra o América Bulls, de Natal.

Para a competição, o time amador do Rubro-Negro trouxe reforços que se destacaram na edição do ano passado, como os norte-americanos Chad Malprhus e Michael Campbell. Os ingressos para a partida estarão à venda no local, por R$ 10.

