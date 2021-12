Time de ex-meia do Bahia inova em procedimento médico

Se preparando para a Segunda Divisão do Baianão, que tem início no dia próximo dia 10 de março, o Esporte Clube Olímpia, time do ex-jogador do Bahia, Anderson Talisca, tem buscado se desenvolver também na parte médica.

Uma das novidades implementadas no clube é o tratamento com Plasma Rico em Plaquetas (PRP). Nos últimos meses, o procedimento se tornou algo bastante popular entre os clubes do mundo esportivo, principalmente após Neymar recorrer a técnica.

No Olímpia, o primeiro a ser submetido ao PRP foi o volante Paulinho, que se recupera de uma lesão no tornozelo.

“Estamos buscando oferecer aos nosso atletas o que há de mais moderno na medicina esportiva. A ideia é que tenhamos força máxima na estreia da divisão de acesso do estadual. Por isso, será feito absolutamente tudo o que estiver ao nosso alcance para que todos estejam recuperados o quanto antes", informou o chefe do Departamento Médico do Clube, Dr. Marcio Santana, por meio de nota divulgada pelo clube.

O PRP é um tratamento que consiste em reprogramar uma célula madura para uma célula que poderá se transformar em, praticamente, qualquer tipo de tecido humano, podendo regenerar tendões, auxiliar no tratamento de artrose e lesão da cartilagem.

