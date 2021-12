Time de cegos da Bahia disputará torneio na República Tcheca

A equipe baiana de Futebol de 5 do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) vai participar de um mundialito da categoria, disputado entre os dias 24 e 26 de maio na República Tcheca. O time é a base da Seleção Brasileira e será a primeira equipe fora da Europa a disputar a competição.

O grupo viaja com o respaldo de ser tetracampeão brasileiro e ter como referência o jogador Jefinho, duas vezes escolhido melhor do mundo. O elenco ainda conta com outros dois atletas que foram medalhistas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, Cássio e Gledson.

O técnico Gérson Coutinho, comandante da equipe há 10 anos, afirma que o time representará bem a Bahia e o Brasil. Ele também garante brigar pelo título do torneio: "A expectativa é a melhor possível. A gente tem uma equipe muito boa", disse Coutinho, por meio de nota.

O time do ICB vai competir com Worcester BFC (atual campeão inglês), MTV Stuttgart (campeão alemão), FC St. Pauli Hamburgo (tradicional time alemão e atualmente sexto colocado no Nacional), BFC Praha (atual campeão tcheco) e o Avoy MU Brno (campeão tcheco em 2011 e organizador do evento).

Regras do Futebol de Cinco - A competição será disputada conforme as regras da IBSA, a Fifa do Futebol de Cinco. Segundo as normas do Futebol de Cinco, cada equipe tem cinco jogadores, incluindo o goleiro. Os times podem ainda ter um guia que fica posicionado atrás do gol adversário e emite sons para servir de referência para os atletas.

A bola possui uma espécie de guizo que faz barulho para que os jogadores possam localizá-la pelo som. A partida é realizada em dois tempos de 25 minutos cada, com um intervalo de 10 minutos. A modalidade, ao contrário do futebol convencional, deve ser praticada em um ambiente silencioso.

adblock ativo