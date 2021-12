Time da Bahia vai em busca do tetra no Futebol de 5

O time de Futebol de 5 do Instituto de Cegos da Bahia vai viajar para Recife, onde participa do campeonato regional esportivo, que começa na próxima segunda-feira, 18, e termina no dia 24 de maio.

A equipe é treinada pelos professores de Educação Física da Unime Lauro de Freitas, Antônio Luiz Bahia e Rondinei Paixão, e pelo professor do ICB-BA, Gerson Coutinho, e compete numa modalidade especial para pessoas com deficiência visual. A disputa pelo título promete ser intensa mais uma vez.

O ICB-BA é o atual tricampeão da competição, detentor também dos seis últimos títulos nacionais, conquistados sob a batuta do astro Jefinho, que conta ainda com Cássio, Gledson e Tiaguinho.

A competição contará com oito equipes, incluindo Maranhão, Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco, e ocorre na quadra do Colégio de Aplicação da UFPE. A entrada é aberta ao público, que pode levar 1kg de alimento não perecível para ser destinado ao Instituto de Cegos de Pernambuco.

