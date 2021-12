Time da Bahia fatura tetracampeonato no Futebol de 5

O time de Futebol de 5 do Instituto de Cegos da Bahia conquistou o tetracampeonato do Regional Nordeste de Futebol no último domingo, 24, em Recife. Os jogadores do time baiano se preparam agora para disputar o Mundial em junho, na República Tcheca, onde irão representar o Brasil.

Liderada por Jefinho, considerado atualmente o melhor jogador do mundo de futebol para cegos, a equipe enfrentou o Apace, da Paraíba na final e venceu por 3 a 2. O jogador marcou dois gols na partida.

Agora, o time baiano tem seis títulos brasileiros e se mantém com o apoio financeiro do Governo do Estado e do ICB. A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).

