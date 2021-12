Time boliviano doa US$ 25 mil à Chapecoense

O Bolívar, clube mais popular do futebol boliviano, anunciou uma doação de dinheiro à Chapecoense, que teve sua delegação dizimada em um acidente aéreo em novembro, na Colômbia, onde viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana.

"Entregamos à @ChapecoenseReal uma doação de 25.000 dólares, arrecadados através da venda de uma edição limitada de camisas do Bolívar", informou pelo Twitter Marcelo Claure, presidente do grupo que administra o clube.

Vice-campeão do torneio Apertura do Campeonato Boliviano-2016, o Bolívar entrou em campo em dezembro para enfrentar o Nacional Potosí com uma camisa verde, em homenagem à Chapecoense.

O avião da empresa LaMia, com 77 pessoas a bordo, 68 passageiros e nove tripulantes, caiu na região montanhosa de Medellin em 28 de novembro, deixando seis sobreviventes: três jogadores, uma auxiliar de voo, um técnico de voo e um jornalista.

