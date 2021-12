Time baiano terá titulares escolhidos por game pela internet

A diretoria da Jacuipense pretende surpreender em sua participação na Copa Governador do Estado que começa no próximo domingo, 29. Segundo o presidente, Felipe Salles, os torcedores do Leão Grená poderão escolher os jogadores titulares do time no certame.

A ideia é simples e baseada nos fantasy games que se tornaram febre no mundo virtual. O torcedor irá se associar gratuitamente ao sistema Total Choice - disponível a partir desta terça-feira, 24. Em seguida, vai ser possível escolher por meio da internet, celular ou tablet os jogadores reais para cada posição do time.



Os atletas que receberem o maior número de votos serão escalados pelo técnico Emerson Pereira. Segundo Salles, nas duas primeiras rodadas da Copa Governador do Estado - diante do Bahia (dia 29) e Galícia (dia 5) - o game já estará em funcionamento. Porém, só na partida contra o Vitória, dia 12, a equipe será efetivamente escalada pelo torcedor.

"Isto porque, nos dois primeiros jogos, o torcedor irá conhecer o time. Irá apenas concorrer a prêmios e pontuar no ranking. Já a partir da terceira rodada, os onze atletas com maior pontuação dada pelos internautas irão jogar", destaca.

A inédita e inovadora ideia surgiu graças a parceria com a empresa HWT Promoções Esportivas - que é idealizadora do programa e co-gestora da equipe baiana desde 2011. "Vemos o projeto com bons olhos, pois será uma forma de trazer não só os nossos torcedores, mas os fãs de futebol para perto do nosso, clube. Qualquer torcedor poderá se associar ao nosso projeto", ressalta Salles.

Por fim, o mandatário do Leão Grená - que até o final do ano mandará seus jogos em Pituaçu -, afirma que não houve nenhum problema da novidade quanto ao estatuto do clube.

"O projeto Total Choice foi levado ao Conselho Deliberativo e foi aprovado por unanimidade. Os jogadores também não reclamaram. Afinal, terão, assim como o clube, visibilidade em todo o território nacional", conclui Salles.

Democracia - Ao contrário do esperado, o técnico Emerson Pereira também viu com bons olhos a participação dos 'técnicos virtuais'. "Eu treinarei o time no esquema tático que achar melhor e terei a ajuda da torcida dentro daquele esquema. Estarei dividindo a responsabilidade com o torcedor, que será o mais interessado pelo resultado, ora por conta da paixão pelo clube, ora pelos prêmios", afirma.

