Time baiano se classifica para as semifinais da Copa de Futebol de 5

Eles estão com tudo. O Instituto de Cegos da Bahia (ICB) venceu o ADVP-PE por 2 a 1 nesta sexta-feira, 4, e se classificou para as semifinais da Copa Loterias Caixa de Futebol de 5, realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Os gols do time baiano foram marcados por Jefinho e Cássio. O time baiano se credenciou a enfrentar o ADVP após vencer o URECE-RJ nas oitavas por 1 a 0, na noite de quinta-feira, 3, com gol marcado por Selmi. Agora, para as semifinais, o time do craque Jefinho vai enfrentar o URECE neste sábado, 5, a partir das 9h. Na outra semifinal, o duelo será entre AMC x CEIBC. A competição se estende até o domingo, 6, dia da grande final. Até o momento, Bill, do APACE, lidera a artilharia do torneio com 7 gols. As partidas podem ser assistidas através do canal no YouTube da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).

