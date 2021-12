Time baiano é heptacampeão da Copa de Futebol de 5

O time do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) venceu o AMC por 2 a 0 e se sagrou heptacampeão da Copa Loterias Caixa de Futebol de 5, na manhã deste domingo, 6, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Os gols foram marcados pelo craque Jefinho. Ele finalizou sua participação no torneio como artilheiro, com 8 gols. Ele precisava justamente dos dois gols marcados neste domingo para ultrapassar Bill, do Apace, que marcou sete vezes na competição.

Para chegar às finais, o time baiano venceu nas semifinais a Urece por 2 a 0, no sábado, 5. Na disputa pela terceira colocação do torneio, o Ceibc venceu o Urece por 1 a 0.

GOOOL DO ICB! @jefinhobaiano abre o placar aos 7 minutos da etapa final na grande final! 1 a 0! #CopaLoteriasCaixaFutebol5 pic.twitter.com/QfJRq3x19j — CBDV (@cbdvonline) 6 de novembro de 2016

