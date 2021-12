Timão vence por 2 a 0 e elimina o Bahia de Feira

Passada a queda precoce no Paulistão, o Corinthians se reabilitou ontem ao estrear com vitória na Copa do Brasil e eliminar o jogo da volta, contra o Bahia de Feira. Com gols de Luciano, o time paulista venceu, por 2 a 0, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, e garantiu vaga na segunda fase da competição.



O gol da classificação antecipada só veio aos 44 minutos do segundo tempo. Luciano, que já havia marcado aos 31 da etapa inicial, foi o herói do Corinthians. Na Copa do Brasil, em suas duas primeiras fases, vitórias por dois ou mais gols de diferença fora de casa eliminam a partida da volta.



O triunfo deixará o Corinthians em situação incomum na temporada. Por causa da eliminação no Estadual, o time de Mano Menezes ficará 27 dias sem jogar uma partida oficial. Depois da rodada final da primeira fase do Paulistão, no domingo, o Corinthians só voltará a campo no dia 20 de abril, na abertura do Brasileirão, para enfrentar o Atlético-MG.



Outros resultados



Em outro jogo da Copa do Brasil, o Criciúma foi surpreendido pelo Londrina. Os paranaenses aplicaram 2 a 0 no Tigre catarinense, no Estádio do Café, no Paraná. Arthur marcou duas vezes, ambas no primeiro tempo. Para inverter a vantagem, o Criciúma precisa vencer por mais de dois gols de diferença, próximo dia 9 de abril, no Estádio Heriberto Hulse.

