Thunder bate Kings e garante 1º lugar do Oeste na NBA

O Oklahoma City Thunder assegurou na rodada de segunda-feira, 15, a primeira colocação da Conferência Oeste da NBA. Em casa, a equipe derrotou o Sacramento Kings por 104 a 95 e garantiu a vantagem do mando de quadra nos confrontos dos playoffs da sua conferência. O triunfo de segunda foi o 60º do Thunder neste campeonato em 81 partidas disputadas.

Kevin Durant foi o cestinha do duelo com 29 pontos, enquanto Russel Westbrook anotou 21 pelo Thunder. Isaiah Thomas foi o principal destaque do Kings na partida com 16 pontos, enquanto Cole Aldrich obteve 13 rebotes e marcou 12 pontos para o antepenúltimo colocado na Conferência Oeste da NBA.

O Utah Jazz se manteve vivo na luta pela última vaga nos playoffs da NBA ao vencer o Minnesota Timberwolves, fora de casa, por 96 a 80. Assim, a definição do oitavo colocado da Conferência Oeste ficou para a rodada de quarta-feira. O Jazz precisa vencer o Memphis Grizzlies fora de casa e que o Los Angeles Lakers, atualmente em oitavo lugar, perca como mandante para o Houston Rockets para avançar ao mata-mata. Al Jefferson foi o cestinha da partida ao anotar 22 pontos pelo Jazz. Já Derrick Williams marcou 18 pontos pelo Timberwolves, 12º colocado na Conferência Oeste.

Também na rodada de segunda, o San Antonio Spurs perdeu por 116 a 106 para o Golden State Warriors, fora de casa. Stephen Curry foi o principal responsável pelo triunfo da equipe de Oakland ao anotar 35 pontos, incluindo sete cestas de três. Klay Thompson também se destacou, com 23 pontos, enquanto David Lee marcou 12 pontos e conseguiu 11 rebotes para o Warriors, que ocupa a sexta colocação na Conferência Oeste.

O Spurs poupou os seus principais titulares na partida e viu Gary Neal liderar a equipe ao marcar 25 pontos, dois a mais do que Patty Mills. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 18 minutos pelos vice-líderes da Conferência Oeste, com oito pontos, sete rebotes e duas assistências.

Também sem os principais jogadores, incluindo LeBon James, o Miami Heat venceu o Cleveland Cavaliers, fora de casa, por 96 a 95, na noite de segunda. Rashad Lewis foi o cestinha da partida com 19 pontos e Norris Cole somou 16 pontos e 11 rebotes para o Heat, primeiro colocado na Conferência Leste e equipe de melhor campanha na temporada regular da NBA. Dion Waiter marcou 16 pontos para o Cavaliers, assim como Tristan T. Thompson, que também obteve 13 rebotes para o 13º colocado no Leste.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Bobcats 106 x 95 New York Knicks

Orlando Magic 84 x 102 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 95 x 96 Miami Heat

Brooklyn Nets 106 x 101 Washington Wizards

Detroit Pistons 109 x 101 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 111 x 112 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 97 x 103 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 104 x 95 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 80 x 96 Utah Jazz

Phoenix Suns 119 x 112 Houston Rockets

Golden State Warriors 116 x 106 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Boston Celtics x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers

