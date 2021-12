Thomas Tuchel é apresentado como técnico do PSG e exalta Neymar: 'É um artista'

O Paris Saint-Germain apresentou neste domingo seu novo técnico para a temporada 2018/2019. O alemão Thomas Tuchel assinou contrato por dois anos com o clube e já na chegada precisou responder perguntas sobre o brasileiro Neymar, a quem não poupou elogios.

"Eu o conheci domingo passado. Foi um encontro muito bom. Neymar é um artista, um jogador excepcional, um dos melhores do mundo. Se encontrarmos uma forma de construir uma estrutura que o permita expressar seu talento, teremos uma boa chance de vencer", considerou o treinador.

Tuchel não quis dar maiores detalhes de seu primeiro contato com Neymar, mas se mostrou animado com o que ouviu do brasileiro. "Eu conheci um jogador muito feliz. Nós conversamos muito sobre táticas e puder ver um sorriso em seu rosto."

No PSG, Tuchel substituirá o espanhol Unai Emery, que deixou o clube ao fim da temporada após uma série de maus resultados nos torneios europeus. Emery também teria contra si problemas de relacionamento com o próprio Neymar, que teriam pesado na decisão da diretoria de não mantê-lo.

Aos 44 anos, Tuchel chega ao terceiro clube de sua carreira, após comandar o Mainz e o Borussia Dortmund em seu país natal. No PSG, ele vai encarar o maior desafio de sua carreira e terá a obrigação de conquistar títulos. Mas o alemão se mostrou bastante empolgado com a oportunidade.

"Nós temos jogadores fabulosos. Paris é uma cidade linda, que atrai grandes jogadores", comentou o treinador. "Pela minha vivência, os grandes jogadores são os que mais trabalham. Eles são fáceis de comandar, sabem o que é estar no nível mais alto. Não tenho medo de estrelas e grandes nomes. Elas sabem o que fazer."

adblock ativo