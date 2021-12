Thiago Wild vence e será quinto brasileiro no Masters 1000 de Miami

O Brasil terá dois representantes na chave principal de simples dos Masters 1000 de Miami (Estados Unidos). Nesta terça-feira, 23, Thiago Seyboth Wild - número dois do país e 125 no ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) - superou o norte-americano Mitchell Krueger (204º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, pela segunda e última rodada do torneio qualyfing (classificatório). É a primeira vez na carreira que o paranaense de 21 anos disputará um Masters.

Wild se junta ao cearense Thiago Monteiro, 76º do mundo e brasileiro mais bem colocado na ATP em simples, que já estava garantido na chave principal do Masters e terá pela frente o sul-africano Kevin Anderson (91º) nesta quarta, 24, em horário a ser confirmado. Se vencer, ele enfrenta o grego Stefanos Tsitsipas, quinto melhor tenista pelo ranking mundial. O paranaense, por sua vez, aguarda o sorteio dos classificados pelo qualyfing para conhecer o próximo rival em Miami.

Também nesta terça, foram sorteados os jogos da chave de duplas masculinas, ainda sem datas e horários definidos. A parceria entre o mineiro Bruno Soares, quarto melhor duplista do mundo pelo ranking da ATP, e o britânico Jamie Murray (19º) terá pela frente o austríaco Philipp Oswald (37º) e o neozelandês Marcus Daniell (41º). Conterrâneo de Bruno, Marcelo Melo (16º) e o neerlandês Jean-Julien Rojer (27º) enfrentarão o paquistanês Aisan-Ul-Haq Qureshi (49º) e o sérvio Miomir Kecmanovic (46º em simples, 224º em duplas).

A chave de duplas femininas, que inicia nesta quinta, 25, ainda não foi sorteada. O Brasil estará representado pela paulista Luisa Stefani, 31ª colocada no ranking de duplistas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), que forma parceria com a norte-americana Hayley Carter (32ª). Ao todo, o país terá cinco atletas disputando títulos em Miami.

adblock ativo